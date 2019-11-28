2019-11-28T06:27:17+03:00
Общество

Горе-отца в Комсомольске арестовали за неоплаченные алименты

За 10 суток мужчина должен хорошо обдумать сложившуюся ситуацию
Александр ШТААЛЬ
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Горе-отца в Комсомольске арестовали за неоплаченные алиментыГоре-отца в Комсомольске арестовали за неоплаченные алиментыФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Комсомольске-на-Амуре горе-отец временно лишился свободы из-за неоплаченных алиментов. Мужчина должен был отчислять на содержание детей четвертую часть всех своих доходов. Однако выполнять это условие горожанин не особо стремился. Поэтому у него образовалась задолженность.

- Неплательщику не раз напоминали о необходимости исполнять решение суда. С его стороны никаких действий не было – денег на содержание детей он не выплачивал, другой помощи не оказывал, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда большинство способов воздействия опробовали, решили перейти к более радикальным мерам. В отношении него составили административный протокол. Позже суд признал горожанина виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. При этом он по-прежнему будет обязан погасить задолженность по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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