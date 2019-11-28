2019-11-28T07:59:45+03:00
Общество

В Хабаровском крае магазин очистили от 50 килограммов просроченного мяса

Продукцию изъяли в торговой точке поселка Лососина
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае магазин очистили от 50 килограммов просроченного мясаВ Хабаровском крае магазин очистили от 50 килограммов просроченного мясаФото: Мария ЛЕНЦ
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Продуктовый магазин в поселке Лососина оказался в зоне пристального внимания сотрудников Россельхознадзора. Здесь провели проверку на предмет качества реализуемого мяса. Итог оказался нерадостным – пришлось изъять почти 50 килограммов продукции, несоответствующей требованиям ветеринарного законодательства.

- Во время проверки выяснилось, что в поселковом магазине хранили и продавали некачественное мясо свиней и птицы. Так, больше 13 килограммов продукции оказалось без маркировки. Также на 32,8 килограмма мяса у торговцев не было ветеринарных сопроводительных документов, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По итогу проверки инспекторы составили три протокола. Некачественную продукцию забрали, теперь это мясо остается только ликвидировать, чем специалисты займутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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