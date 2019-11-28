Директора мебельного цеха в Хабаровске осудили за убийство работника

СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-28T07:50:10+03:00

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В Хабаровске прошел суд над директором мебельного цеха. Мужчину обвиняли в убийстве работника. Из материалов дела следует, что тело пострадавшего нашли 21 декабря 2018 года на пустыре в Железнодорожном районе города. Само убийство случилось в августе этого же года.

- Эксперты установили наличие следов насильственной смерти. Позже правоохранители смогли восстановить картину событий накануне гибели человека. Он вместе со своим руководителем распивал спиртное. Потом начальник стал предъявлять претензии подчиненному из-за нарушения срока выполнения одного из заказов, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Взаимный обмен нелюбезностями перерос ссору, а потом фигурант нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами, от которых тот скончался на месте. Потом осужденный вынес тело из цеха и спрятал его на пустыре.

Суд признал 41-летнего фигуранта виновным в убийстве. Отметим, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Согласно приговору мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU