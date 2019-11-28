В Хабаровском крае министр и родители поговорили о безопасности детей в интернете

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-28T08:23:07+03:00

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В Хабаровском крае прошло ежегодное краевое собрание с родительской общественностью. На вопросы мам и пап отвечала министр образования и науки края Алла Кузнецова в режиме видеоконференцсвязи. Среди участников были жители всех муниципальных районов и городских округов.

- Среди вопросов, которые обсуждали участники родительского собрания, были безопасность детей в интернете, травля и угрозы в социальных сетях, психологическая безопасности, ответственности родителей за воспитание детей. Такие собрания проводят с целью дать родителям актуальную информацию по обозначенным проблемам, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Со слов главы ведомства, в крае на сегодняшний день развивается служба медиации. Это значит, что во всех районах работает муниципальная психологическая служба, куда может обратить каждый ребенок, если в его школе нет штатного психолога. Также в регионе бесплатно предоставляют методическую, диагностическую и консультативную помощь в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В 2019 году такая помощь оказана 16,5 тысячам семей. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделили пять с половиной миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU