Группу азартных преступников осудили в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-28T07:57:23+03:00

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В Хабаровске осудили 10 человек, причастных к незаконной организации и проведению азартных игр. Из материалов дела следует, что организатором был мужчина 1970 года рождения. Он и его «коллеги» проводили азартные игры в Хабаровске и Благовещенске. В каждом из городов злоумышленники оборудовали по одному подпольному казино.

- Обыски в помещениях провели в ноябре 2018 года. Правоохранители изъяли 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерскую документацию. Пришли стражи порядка и по местам жительства злоумышленников. К слову, жилплощадь у них была в Хабаровске, Благовещенске и Москве, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В итоге у злоумышленников изъяли больше 26 миллионов рублей, серверы, компьютеры, планшеты, сотовые телефоны, содержащие сведения о преступной деятельности. Сами фигуранты во всем сознались. С их слов - каждое подпольное казино ежемесячно приносило доход около двух миллионов рублей.

По решению суда организатору преступной группы назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Два директора подпольных казино получили по два года лишения свободы условно со штрафом 250 тысяч рублей. Остальным участникам группы присудили по одному году лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU