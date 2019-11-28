СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-28T08:54:22+03:00

Впервые в хабаровском музее японские ученые изучили останки одомашненных животных Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Эта работа поможет установить, когда на Нижнем Амуре появились свиньи

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В Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова японские ученые из Университета Каназава изучали костные останки одомашненных животных. Работу проводили в период с 18 по 20 ноября. Целью иностранных коллег было ознакомление с остеологическими материалами, хранящимися в фондах Музея археологии.

Как сообщили в учреждении культуры, исследования такого плана в стенах Гродековского музея проводятся впервые. Они нужны, чтобы установить точную дату появления одомашненных животных на Нижнем Амуре. В частности речь идет о свиньях.

Итогом исследований также станет информация о способах содержания подобных животных. Она поможет расширить представления о хозяйственной деятельности и быте древних насельников в крае. Также ученые попытаются связать примитивное мотыжное земледелие и использование в хозяйстве одомашненных животных.

Исследования будут продолжаться три года. Вернуться в Хабаровск японские ученые собираются в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU