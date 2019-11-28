2019-11-28T09:23:04+03:00
Общество

Хабаровский край презентуют на Новом Арбате в Москве

Регион представят в рамках «Дальневосточной ярмарки»
Ольга КИВА
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Хабаровский край презентуют на Новом Арбате в МосквеХабаровский край презентуют на Новом Арбате в МосквеФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край представят в Москве на Новом Арбате в рамках «Дальневосточной Ярмарки». Масштабное событие стартует 2 декабря. Оно объединит представителей 11 дальневосточных регионов.

- Посетители ярмарки смогут попробовать продукты питания и прикупить сувениры, которые в столицу специально доставят для реализации по ярмарочным ценам. Производители Хабаровского края предложат рыбную продукцию, мед, варенье и дикоросы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что на ярмарке представят продукцию, произведенную на «дальневосточных гектарах». Так, в павильоне Хабаровского края это будет мед, в павильоне Камчатки - иван-чай, а в павильоне Приморья – травяные сборы.

К слову, между торговыми точками регионов обустроят несколько сцен для выступления региональных творческих коллективов. Во время ярмарки будут работать книжная лавка с художественной и научно-популярной литературой о Дальнем Востоке, интерактивная зона «Тайга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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