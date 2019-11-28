В Биробиджане выполнили просьбу горожан, изменили маршрут автобусов №1

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-28T12:52:32+03:00

Теперь, как и прежде, общественный транспорт будет ходить до конечной остановки улицы Широкой

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В Биробиджане изменили график движения автобуса, следующего по муниципальному маршруту №1. Корректировку внесли по просьбе самих горожан. Об этом сообщили в пресс -службе городской администрации.

Напомним, автобус маршрута №1 курсирует в микрорайоне «Сопка». Общественный транспорт доезжал только до автовокзала, что категорически не устраивало пассажиров. Горожане часто жаловались и просили вернуть прежний маршрут. Пожелание людей исполнили. Теперь конечной остановкой общественного транспорта стал пункт на улице Широкой. Новое расписание опубликовано на сайте мэрии.

Отметим, что в областной столице продолжаются рейды с участием специалистов городской администрации. Они следят, как перевозчики соблюдают график и схемы движения муниципальных маршрутов. По итогам проверок примут решение, как дальше работать с автоперевозчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU