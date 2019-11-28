В Хабаровском крае достроить ФАПы надеются за счет федеральных денег

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-28T12:51:26+03:00

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В Хабаровском крае надеются достроить фельдшерско-акушерские пункты на федеральные деньги. Получить финансовую помощью надеются в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На сегодняшний день эти пункты и амбулатории, строят на краевые деньги, поэтому процесс идет медленно. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Ирина Филимончикова на совете уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, по правилам ФАП можно строить, если в поселении живет от 100 до двух тысяч человек, амбулатории в населенных пунктах, где живут от двух до пяти тысяч человек, больницы – при населении в пять и более тысяч жителей. Таковы установки федерального минздрава, с которыми нам приходится считаться.

Со слов представителей КМНС, даже в тех районах, где уже есть ФАПы, существуют проблемы вроде нехватки оборудования и специалистов. Уполномоченные КМНС попросили передать все жалобы для дальнейшего рассмотрения и пообещали решить проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU