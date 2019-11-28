Хабаровчанин угнал внедорожник соседа и заехал на нем в кювет
Житель Хабаровска утром во дворе не нашел свою машину. Мужчина жил в частном доме на двух хозяев, внедорожники оставлял на своей части огороженного двора. Обнаружив пропажу, горожанин обратился в полицию.
- По заявлению автовладельца провели проверку и выяснили, что к исчезновению машины причастен 28-летний сосед потерпевшего. К слову, раньше его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Со слов фигуранта, он всего лишь хотел покататься по городу, поэтому и позарился на чужую машину. Однако подозреваемый не смог доехать даже до соседней улицы. Дорога была скользкой, он не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. За этот проступок мужчина рискует лишиться работы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU