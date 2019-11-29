2019-11-29T01:31:20+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 29 ноября 2019 года: днем до -11, без осадков

Небольшое потепление приготовила погода в Биробиджане на 29 ноября
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 29 ноября 2019 года: днем до -11, без осадковПогода в Хабаровске на 29 ноября 2019 года: днем до -11, без осадковФото: Александр ЛАГУТЕЕВ
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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -8-10.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -9-11. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 29 ноября опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -13-15.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -19-21.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -11-13.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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