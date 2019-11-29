Больше 30 семей в селах Хабаровского края купили жилье с господдержкой

СЕГОДНЯ 02:00 2019-11-29T05:16:06+03:00

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В Хабаровском крае в 2019 году больше 30 семей в селах смогли улучшить свои жилищные условия с помощью господдержки. Так, на покупку или строительство дома или на приобретение квартиры в регионе выделяют до 1,8 миллиона рублей. При этом размер выплаты рассчитывают в зависимости от состава семьи. К слову, в декабре минсельхоз выдаст еще шесть сертификатов.

- На реализацию программы в этом году Хабаровский край получил около 44,6 миллиона рублей из федеральной казны, из краевого бюджета выделили около 19 миллионов. В первую очередь финансовую помощь получают труженики села и работники бюджетной сферы, - отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В этом году улучшить свои жилищные условия смогли жители Хабаровского, Бикинского, имени Лазо и Нанайского районов. В целом с 2014 года, то есть с того момента, когда начала действовать программа, жилищные сертификаты получили 140 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU