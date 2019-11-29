2019-11-29T05:10:07+03:00
Общество

«Не догадаемся, что это бездомные люди»: хабаровчане посмотрят в глаза бродягам

На выставке «Город уставших душ» лица бывших механиков, водителей, лаборантов
Ольга КИВА
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«Не догадаемся, что это бездомные люди»: хабаровчане посмотрят в глаза бродягам«Не догадаемся, что это бездомные люди»: хабаровчане посмотрят в глаза бродягамФото: Хабаровская епархия
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В кинотеатре «Совкино» 25 ноября открылась выставка «Город уставших душ». Мероприятие организовали в рамках рождественских образовательных чтений. Авторы идеи решили показать тех людей, которым помогали сотрудники отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

- Из темноты смотрят на зрителей лица бывших механиков, водителей, лаборантов, а ныне бездомных. При подготовке экспозиции на изображениях решили убрать все, кроме лица. Так мы никогда не догадаемся, что это бездомные люди, - делятся задумкой организаторы проекта. - Идея выставки – поменять, пусть даже немножко, отношение людей к бездомным.

Как отметили в пресс-службе Хабаровской епархии, у всех людей на портретах живой взгляд. Это заметно, достаточно просто взглянуть на лица. Фотографии можно увидеть по пути в зал «Юбилейный» через фойе. Посетители кинотеатра смогут посмотреть в глаза бездомным, и, возможно, это что-то изменит в их мировоззрении - появятся доброта и терпение, исчезнет желание выгнать бродягу из подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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