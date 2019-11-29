Самолеты на местных авиалиниях обновят в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:56 2019-11-29T05:07:44+03:00

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В Хабаровском крае в 2020 году собираются заняться обновлением парка самолетов для местных авиалиний. Об этом на расширенном заседании правительства края сообщил Валерий Немытов, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

В планах заменить устаревшие Ан-24 на канадские Q-300. Сейчас идут переговоры по покупке трех турбовинтовых воздушных судов вместимостью 50 пассажиров. В краевом министерстве надеются заключить контракт до конца декабря.

Отметим также, что в министерстве продолжается работа над программой по введению льготных авиатарифов для жителей северных территорий. Аналогичную схему уже опробовали на пилотном проекте для Охотского района. Сейчас проект документа проходит процедуры согласования. Чтобы запустить льготную билетную программу с начала 2020 года, все процедуры планируют завершить до конца декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU