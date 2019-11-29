Технопарк «Кванториум» презентуют в школах Биробиджана

СЕГОДНЯ 03:43 2019-11-29T05:06:43+03:00

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В биробиджанских школах презентуют детский технопарк «Кванториум». Так, ученики из образовательного учреждения №5 уже посмотрели, с каким оборудованием им предстоит работать. Речь идет о технологиях виртуальной реальности.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, открыть технопарк планируют в конце декабря этого года. Образовательная организация одновременно может принять до тысячи ребят. По задумке авторов идеи, «Кванториум» будет представлять собой шесть зон для работы. В каждой из них ребята займутся определенным видом деятельности. С детьми будут заниматься наставники, прошедшие дополнительную квалификационную подготовку по инновационным направлениям.

Отметим также, что в рамках подготовки к запуску такого образовательного проекта потратили 72 миллиона рублей. Деньги израсходовали на обустройство здания и покупку оборудования. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU