2019-11-29T05:04:09+03:00
Общество

Фермерам-подтопленцам начали выплачивать компенсацию в ЕАО

На эти цели планируют потратить 420 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Фермерам-подтопленцам начали выплачивать компенсацию в ЕАОФермерам-подтопленцам начали выплачивать компенсацию в ЕАОФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии начались выплаты фермерам, пострадавшим при наводнении этим летом. На эти цели в регионе собираются потратить больше 420 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, документы на выплату уже подали 238 пострадавших. Часть документов уже рассмотрели и направили на выплату. Речь идет о предполагаемых расходах на общую сумму более 40 миллионов рублей. В целом финансово поддержать собираются свыше 1400 сельхозтоваропроизводителей.

Сейчас специалисты решают вопрос об оказании частичной компенсации ущерба владельцам садовых, огородных и приусадебных участков, чей урожай пострадал от паводка. С этой целью в региональном правительстве обратились с просьбой выделить деньги из резервного фонда Правительства России бюджету. Пока обращение находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске ищут пропавшего Алексея Волынкина
В Хабаровском крае многодетная мать стала трехкратной фигуранткой уголовного дела
Очередная партия фруктов прилетела из Узбекистана в Хабаровск «умирать»
«Ушла история!»: в Амурске громко сломали старую телевышку
Технопарк «Кванториум» презентуют в школах Биробиджана
Самолеты на местных авиалиниях обновят в Хабаровском крае
«Не догадаемся, что это бездомные люди»: хабаровчане посмотрят в глаза бродягам
Больше 30 семей в селах Хабаровского края купили жилье с господдержкой
Погода в Хабаровске на 29 ноября 2019 года: днем до -11, без осадков
В Хабаровске проверят действия полицейских, силой усмиривших буйного водителя
Хабаровчанин угнал внедорожник соседа и заехал на нем в кювет
В Хабаровском крае достроить ФАПы надеются за счет федеральных денег
В Биробиджане выполнили просьбу горожан, изменили маршрут автобусов №1
Жители поселка Мирный под Хабаровском остались без отопления
Хабаровский край презентуют на Новом Арбате в Москве
Впервые в хабаровском музее японские ученые изучили останки одомашненных животных