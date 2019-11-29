Фермерам-подтопленцам начали выплачивать компенсацию в ЕАО

СЕГОДНЯ 05:04 2019-11-29T05:04:09+03:00

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В Еврейской автономии начались выплаты фермерам, пострадавшим при наводнении этим летом. На эти цели в регионе собираются потратить больше 420 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, документы на выплату уже подали 238 пострадавших. Часть документов уже рассмотрели и направили на выплату. Речь идет о предполагаемых расходах на общую сумму более 40 миллионов рублей. В целом финансово поддержать собираются свыше 1400 сельхозтоваропроизводителей.

Сейчас специалисты решают вопрос об оказании частичной компенсации ущерба владельцам садовых, огородных и приусадебных участков, чей урожай пострадал от паводка. С этой целью в региональном правительстве обратились с просьбой выделить деньги из резервного фонда Правительства России бюджету. Пока обращение находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU