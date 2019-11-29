Очередная партия фруктов прилетела из Узбекистана в Хабаровск «умирать»

СЕГОДНЯ 05:27 2019-11-29T07:16:42+03:00

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В аэропорту Хабаровска у пассажиров забрали больше 20 килограммов фруктов. По предварительной информации, продукцию нарушители везли из Узбекистана в ручной клади. Однако такая «маскировка» не помогла - плоды все равно обнаружили, изъяли, позже передали на уничтожение.

- У пассажиров рейса «Ташкент – Хабаровск» обнаружили абрикосы сушеные, виноград, рис, нут, дыни, груши свежие, яблоки, сухофрукты и грецкие орехи. При этом ни у одного из перевозчиков не было фитосанитарных сертификатов на фрукты, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, согласно требованиям закона «О карантине растений» провоз продукции, на которую нет фитосанитарного сертификата, строго запрещен. Это правило не распространяется на фрукты, провозимые в ручной клади, общий вес которые не превышает пяти килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU