2019-11-29T07:16:42+03:00
Общество

Очередная партия фруктов прилетела из Узбекистана в Хабаровск «умирать»

У пассажиров самолета забрали больше 20 килограммов плодов
Ольга КИВА
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Очередная партия фруктов прилетела из Узбекистана в Хабаровск «умирать»Очередная партия фруктов прилетела из Узбекистана в Хабаровск «умирать»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В аэропорту Хабаровска у пассажиров забрали больше 20 килограммов фруктов. По предварительной информации, продукцию нарушители везли из Узбекистана в ручной клади. Однако такая «маскировка» не помогла - плоды все равно обнаружили, изъяли, позже передали на уничтожение.

- У пассажиров рейса «Ташкент – Хабаровск» обнаружили абрикосы сушеные, виноград, рис, нут, дыни, груши свежие, яблоки, сухофрукты и грецкие орехи. При этом ни у одного из перевозчиков не было фитосанитарных сертификатов на фрукты, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, согласно требованиям закона «О карантине растений» провоз продукции, на которую нет фитосанитарного сертификата, строго запрещен. Это правило не распространяется на фрукты, провозимые в ручной клади, общий вес которые не превышает пяти килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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