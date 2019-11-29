2019-11-29T07:15:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае многодетная мать стала трехкратной фигуранткой уголовного дела

Женщина упорно не хочет платить алименты на девятерых детей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае многодетная мать стала трехкратной фигуранткой уголовного делаВ Хабаровском крае многодетная мать стала трехкратной фигуранткой уголовного делаФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Хабаровского края оказалась на плохом счету правоохранителей. Женщина упорно не хотела платить алименты на девятерых детей, и теперь в отношении нее возбудили три уголовных дела.

- Женщина не хотела платить деньги за содержание детей. Она не помогала своим отпрыскам. Ее долг на сегодняшний день составляет больше двух миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Неплательщице не раз напоминали о долге, предупреждали ее об ответственности, но разбудить в ней совесть так и не удалось. Сначала горе-мать привлекли к административной ответственности о оштрафовали ее на 40 тысяч рублей. Но эта мера никакого результата не дала.

Теперь женщине придется отвечать за свои проступки в рамках трех уголовных дел, возбужденных в отношении нее за неуплату денег на содержание детей. В качестве наказания суд может ей назначить исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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