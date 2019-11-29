2019-11-29T07:14:36+03:00
Общество

В Хабаровске ищут пропавшего Алексея Волынкина

В последний раз мужчину видели 23 ноября
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске ищут пропавшего Алексея Волынкина ФОТО: ПСО «Лига Спас»В Хабаровске ищут пропавшего Алексея Волынкина ФОТО: ПСО «Лига Спас»
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В Хабаровске ищут пропавшего Алексея Владимировича Волынкина. В последний раз 51-летнего мужчину видели 23 ноября 2019 года в районе Большой Аэродром. На сегодняшний день его местонахождение пока не известно.

Любая информация может оказаться очень полезной ФОТО: ПСО «Лига Спас»

Любая информация может оказаться очень полезной ФОТО: ПСО «Лига Спас»

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лига Спас», среди примет Алексея - рост 173-175 сантиметров, глаза карие, брюнет, телосложение спортивное. Во что был одет, близкие пропавшего не смогли рассказать.

Если вы видели мужчину на фотографии или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам «112», 8-914 190-12-17 и 8- 924-112-19-90. Любая информация может оказаться очень полезной. Не оставайтесь в стороне от чужой беды. Алексея ждут родные и близкие. Они надеются, что мужчина цел, невредим и обязательно вернется. Давайте вместе сделаем доброе дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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