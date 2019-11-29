2019-11-29T09:46:58+03:00
Общество

Очередь за бесплатными путевками в санатории сократят в Хабаровском крае

Цель достигнут за счет увеличения финансирования в пять раз
Ольга КИВА
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Очередь за бесплатными путевками в санатории сократят в Хабаровском краеОчередь за бесплатными путевками в санатории сократят в Хабаровском краеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Хабаровском крае собираются сократить очередь за путевками в санатории для пожилых неработающих граждан. Такую цель собираются достигнуть за счет увеличения финансирования на санаторно-курортное лечение в пять раз.

Как отметила Светлана Петухова, министр социальной защиты населения края, в пресс-службе краевого правительства, в следующем году планируют выделять на эти цели не менее 62 миллионов рублей в год. Такой подход поможет ликвидировать очередность прошлых лет.

Напомним, в целях поддержания здоровья в условиях сурового дальневосточного климата пожилым неработающим гражданам полагаются бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Их выделяют не чаще одного раза в два года в порядке очереди при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в крае. Неработающих граждан пожилого возраста из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, обеспечивают путевками в первоочередном порядке.

Более подробная информация при обращении в центры социальной поддержки по месту жительства. Там же принимают документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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