Сломанный телефон стал яблоком раздора между покупателем и продавцом в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-29T08:58:51+03:00

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Жительница Хабаровского края купила сотовый телефон и в тот же самый день, к своему немалому огорчению, обнаружила, что экран «полосит». Тогда женщина вернулась в магазин, где приобрела аппарат, оформила, как полагается, письменную претензию, сдала телефон и стала ждать возврата денег. В течение нескольких месяцев покупательница не могла добиться от продавца не то что возврата денег, но даже и элементарной отправки мобильника на экспертизу, что по закону должно быть сделано в течение 10 дней. Вскоре женщине надоело ходить в магазин и требовать свои деньги обратно - она обратилась в Роспотребнадзор, который и вмешался в ситуацию.

-Уже в ходе проведения административного расследования продавец предоставил информацию о проведении проверки качества сотового телефона - в нем обнаружили производственный дефект, - рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. - Вместе с тем, в данной ситуации продавцом товара нарушен десятидневный срок для удовлетворения требования о возврате денежных средств за приобретенный товар с недостатками, неоговоренными продавцом при его продаже.

Деньги за телефон женщине, наконец, вернули, а нерадивого продавца телефонов теперь ждет административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU