В Биробиджане наказали бизнесмена, из-за которого ученики лицея №23 подхватили норовирус

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-29T10:14:06+03:00

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В Биробиджане после массовых заболеваний учеников лицея №23 провели проверку на комбинате питания. В организации отвечали за обеспечение едой несовершеннолетних. Напомним, в учебном заведении 23 ноября на занятия в лицей не пришли 52 школьника. Выяснилось, что у всех детей были одни и те же жалобы - боли в животе, рвота и высокая температура. За медицинской помощью обратились в общей сложности семеро детей.

- Во время проверки на предприятии специалисты управления Роспотребнадзора выяснили, что на предприятии нарушают санитарно-эпидемиологические требования к организации питания. Среди недочетов нехватка емкостей для обработки отдельных продуктов, кухонная посуда без маркировки, отсутствие места для уборочного инвентаря пищеблока. Кроме того, некоторые сотрудники вовремя не прошли профессиональную гигиеническую переподготовку, - прокомментировали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований в организации процесса обеспечения питанием учащихся. Согласно решению, нарушителю назначили административное наказание в виде приостановки деятельности предприятия на девять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU