2019-11-29T10:40:31+03:00
Общество

Пьяный комсомольчанин не смог попасть домой и открыл стрельбу в подъезде

Позже полицейским злоумышленник рассказал, что нашел боеприпасы на улице
Александр ШТААЛЬ
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Пьяный комсомольчанин не смог попасть домой и открыл стрельбу в подъездеПьяный комсомольчанин не смог попасть домой и открыл стрельбу в подъездеФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Комсомольска-на-Амуре отказалась пускать домой сына за то, что тот напился. Женщина не ожидала реакции сына на сложившуюся ситуацию - отпрыск начал стрельбу в подъезде. Перепуганная горожанка позвонила полицейским, вскоре злоумышленник давал показания в отделе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, во время личного досмотра у задержанного изъяли оружие и боеприпасы. Их направили на экспертизу, результата которой был следующим – найденные предметы выполнены из патронов калибром девять миллиметров, пистолет изготовлен самодельным способом из огнестрельного оружия ограниченного поражения пистолета «Baikal» МР-79.

Сам фигурант говорил, что жуткие находки подобрал на улице. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов». Пока подозреваемый находится на свободе под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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