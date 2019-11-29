Комсомольчане выбирают из двух гимнов лучший

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-29T11:04:44+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре продолжается интернет-голосование за гимн города. Напомним, первый этап прошел 4 ноября во время празднования Дня народного единства. В финал прошли только две песни. Они соответствовали заявленным требованиям.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, гимн – это музыкальный опознавательный знак города, его официальный символ, выполняющий ту же функцию, что флаг и герб. Это произведение будет звучать на всех официальных мероприятиях, поэтому в нем должны быть отражены история, самобытность, красота природы, исторические и памятные мест, а также трудовые и творческие достижения комсомольчан.

На голосование предложена два гимна - «Город юной весны» на слова Юрия Филинова и музыку Александра Чайко и «Ода городу» на слова Гранита Пересторонина и музыку Александра Павленко. Послушать эти произведения и проголосовать можно на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU