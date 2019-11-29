2019-11-29T11:25:59+03:00
Общество

Большому крытому катку с искусственным льдом выбирают название в ЕАО

Варианты наименований будут принимать до 16 ноября
Ольга КИВА
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Большому крытому катку с искусственным льдом выбирают название в ЕАОБольшому крытому катку с искусственным льдом выбирают название в ЕАОФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии стартовал конкурс на лучшее название для большого катка с искусственным льдом. Работы по его обустройству планомерно подходят к концу. Пока есть время, в области решили выбрать наименование с помощью самих местных жителей.

- Заявки на оригинальное название будут принимать со 2 по 16 декабря в правительстве области. Адрес: Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 18, кабинет 424, 425. Информацию можно присылать на электронный адрес uvp@post.eao.ru. Пожалуйста, не забудьте указать в заявке фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, основной вид деятельности, контактный телефоны, а также свой вариант названия крытого катка с искусственным льдом в городе Биробиджане.

Далее путем голосования в социальных сетях выберут наиболее подходящий вариант. Варианты, набравшие большое количество голосов, рассмотрят участники комиссий, итоги конкурса подведут до конца декабря. Победитель получит денежный приз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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