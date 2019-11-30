В Хабаровске сдали долгострой в микрорайоне «Строитель»
В Хабаровске сдали долгострой, расположенный в микрорайоне «Строитель». Новоселы в торжественной обстановке получили ключи. Этого момент 35 семей ждали шесть лет.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, фундамент этого дома заложили в 2013 году. По проекту, сдать дом должны были через два года. Однако из-за банкротства «Дальспецстроя» дольщикам вынуждены были ждать. В планах построить в этом районе школу. Фундамент для нее собираются заложить в 2021 году.
Отметим, что правопреемником компании стала организация ГВСУ№6. У нее сейчас тоже не лучшие времена, но предприятие потихоньку работает, в следующем году планируют сдать четыре дома и подземный гараж. Речь идет в том числе о высотке по улице Льва Толстова и панельном доме по улице Павла Морозова.
ИСТОЧНИК KP.RU