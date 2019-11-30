2019-11-30T06:15:28+03:00
Общество

В Хабаровске сдали долгострой в микрорайоне «Строитель»

Дольщики шесть лет ждали, когда им вручат ключи от квартир
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске сдали долгострой в микрорайоне «Строитель»В Хабаровске сдали долгострой в микрорайоне «Строитель»Фото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске сдали долгострой, расположенный в микрорайоне «Строитель». Новоселы в торжественной обстановке получили ключи. Этого момент 35 семей ждали шесть лет.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, фундамент этого дома заложили в 2013 году. По проекту, сдать дом должны были через два года. Однако из-за банкротства «Дальспецстроя» дольщикам вынуждены были ждать. В планах построить в этом районе школу. Фундамент для нее собираются заложить в 2021 году.

Отметим, что правопреемником компании стала организация ГВСУ№6. У нее сейчас тоже не лучшие времена, но предприятие потихоньку работает, в следующем году планируют сдать четыре дома и подземный гараж. Речь идет в том числе о высотке по улице Льва Толстова и панельном доме по улице Павла Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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