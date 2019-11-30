2019-11-30T12:50:58+03:00
Общество

По просьбам биробиджанцев в рейс выпустили еще один автобус на 80 мест

Теперь горожанам не придется ездить в тесных ПАЗах
Ольга КИВА
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По просьбам биробиджанцев в рейс выпустили еще один автобус на 80 местПо просьбам биробиджанцев в рейс выпустили еще один автобус на 80 местФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане на маршрут №3 выпустили автобус вместимость до 80 человек. Транспорт большого класса заменит ПАЗы, которые обслуживали это направление ранее. В этих автобусах было очень тесно, на что часто жаловались горожане жителей микрорайонов «Биробиджан-2» и «Заречье».

Как отметили в пресс-службе мэрии, на маршрут номер три в первой половине ноября дополнительно пустили автобус большого класса, на этой недели в этом же направлении стал работать еще один.

Также в городской администрации выразили благодарность автоперевозчикам, купившим такие автобусы. Между тем, в областной столице будет продолжена работа по совершенствованию схем и графиков движения по внутригородским маршрутам. Кроме того, региональные власти выделяют городу около 18-ти миллионов рублей на покупку автобусов для МУП «Транспортная компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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