СЕГОДНЯ 04:34 2019-11-30T04:34:30+03:00

Погода в Хабаровске на 30 ноября 2019 года: днем до -8, без осадков Фото: Борис КОКУРИН

Регион понемногу готовится к зиме, температура все ниже, ждем снега

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -18 -20. Днем -7 -9.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -13 -15. Днем -6 -8.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -17 -19, днем -6 -8.

В Советской Гавани и Ванино ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14 -16. Днем -4 -6. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20 -22. Днем -11 -13.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -32 -34. Днем -19 -21.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -15 -17. Днем -9 -11.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -16 -18. Днем -13 -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU