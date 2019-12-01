СЕГОДНЯ 05:54 2019-12-01T05:54:48+03:00

В Хабаровском крае во время пожара в многоэтажке погибла пожилая женщина Фото: Борис КОКУРИН

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Пожар случился в десятом часу вечера в девятиэтажке расположенной в переулке Дворцовом Комсомольска-на-Амуре. Как утверждают очевидцы внезапно из окон квартиры на пятом этаже дома повалил густой дым и стали выбиваться языки пламени. Люди позвонили в службу спасения, расчеты прибыли достаточно быстро. В горящей квартире выломали дверь и в внутрь отправилось звено газодымозащитной службы. Их задача – поиск людей в задымленных помещениях.

- В горящей квартире были обнаружены две пожилые женщины. Одна пострадавшая с сильными ожогами автомобилем «скорой помощи» была доставлена в больницу, при осмотре второй эксперты полиции констатировали смерть, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Около получаса понадобилось расчетам чтобы полностью потушить пожар – во одном из посещений трехкомнатной квартиры горела мебель и домашние вещи. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники Госпожнадзора пытаясь установить причины, по которым помещение загорелось.

ИСТОЧНИК KP.RU