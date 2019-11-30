В Хабаровском крае женщина пришла в больницу лечить зуб, а лишилась телефона

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-30T10:31:12+03:00

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День для жительницы города Амурска не предвещал никаких неприятностей, кроме общения со стоматологом. Она пришла в больницу и в регистратуре записалась на прием к одному из специалистов. Отправившись в кабинет к врачу, по пути женщина обнаружила что у нее исчез мобильный телефон.

Пострадавшая вспомнила что во время записи положила его на стойку регистратуры. Однако, когда она вернулась мобильника и след простыл. Выяснить, куда делся гаджет не удалось, и она позвонила в полицию. Ущерб пострадавшая оценила в семь тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили обстоятельства происшествия и личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ею оказалась безработная 40-летняя амурчанка. Доставленная в отдел полиции злоумышленница пояснила, что, находясь в медицинском учреждении увидела, как женщина оставила свой телефон без присмотра на подоконнике окна регистратуры. Когда владелица вернулась за своим гаджетом, обвиняемая скрыла тот факт, что положила её имущество себе в сумку, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенный смартфон был возвращен законной владелице. Сейчас расследование уголовного дела по статье «Кража» закончено, и оно с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU