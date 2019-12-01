СЕГОДНЯ 02:32 2019-12-01T02:32:29+03:00

Погода в Хабаровске на 1 декабря 2019 года: днем до -7, небольшой снег Фото: Ольга КИВА

Такой же будет погода в Биробиджане 1 декабря

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В Биробиджане небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -5-7.

В Хабаровске небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -5-7. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 1 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -3-5.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -10-12.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -15-17.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -10-12.

В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU