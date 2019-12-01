2019-12-01T07:00:22+03:00
Общество

Застройщик в Хабаровске не пристойно рекламировал свои большие квартиры

Чтобы привлечь больше внимания к информации, в компании использовали сексуальный образ женщины
Александр ШТААЛЬ
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Застройщик в Хабаровске не пристойно рекламировал свои большие квартирыЗастройщик в Хабаровске не пристойно рекламировал свои большие квартирыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Реклама застройщика, размещенная на улице Тихоокеанской в Хабаровске, оказалась в центре внимания антимонопольщиков. Большие квартиры компании продвигали с помощью непристойного женского образа, а именно полуобнаженного бюста женщины. Между тем, в законе «О рекламе» прописано, что не допускается таких сообщениях использование в том числе непристойных и оскорбительных образов.

- Рекламу обсуждали на заседании Экспертного совета по применению законодательства о рекламе при региональном Управлении Федеральной антимонопольной службы. По итогу было решено, что данное сообщение содержит непристойный и оскорбительный образ. Этот же вердикт вынесли и специалисты СРО АМИ «Рекламный совет» в Санкт-Петербурге, - прокомментировали в региональном УФАС.

Эксперты второй инстанции единогласно решили, что объект рекламирования «квартира» смещен в сторону сексуального образа женщины с целью привлечения дополнительного внимания к традиционно представляемой информации о продаже квартир. В итоге наружную рекламу признали ненадлежащей. В отношении застройщика проведут административные разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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