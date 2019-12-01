Хабаровчане в «Щедрый вторник» соберут теплые вещи для бездомных

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-01T08:30:38+03:00

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В Хабаровске 3 декабря пройдет благотворительная акция «Щедрый вторник». Она направлена на сбор теплых вещей для бездомных. Часто эти люди в холода приходят на склад гуманитарной помощи в легкой одежде, почти босыми. От того, найдется ли, во что одеть и обуть бедолагу, зависит, доживет ли он до весны.

- Акцию решил провести в рамках всемирного дня благотворительности. Хабаровчан просят помочь в сборе вещей. Нужны зимняя мужская верхняя одежда и обувь, а также носки, варежки, шарфы, шапки, кальсоны другие вещи. Пожалуйста, приносите вещи только в хорошем состоянии, не требующие ремонта. Пришить пуговицу, заменить молнию, приклеить подошву и тому подобные «мелочи» просим вас взять на себя, наши «клиенты» сделать этого не смогут, - рассказали в кураторы проекта «Милосердие ДВ».

Также в качестве помощи бездомным принимают лапшу быстрого приготовления. Вещи и провиант собирают по адресу: улица Воронежская, 49/1 (белое здание рядом с храмом). Гуманитарный склад работает с 8:00 до 20:00. Более подробная информация по телефону: 206-036.

ИСТОЧНИК KP.RU