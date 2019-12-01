В Хабаровском крае собираются взять у правительства России деньги на медицину

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-01T09:58:18+03:00

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Власти Хабаровского края рассчитывают получить деньги из федеральной казны на модернизацию первичного звена медицинской помощи в здравоохранении. Финансирование в правительство России распределят между регионами в рамках новой целевой программы в 2020 году. Чтобы его получить, в крае должны до 10 января 2020 года разработать региональную подпрограмму, а после этой даты – защитить ее.

- Мы получаем много жалоб от жителей на качество медицинского обслуживания. Оно зависит от кадровых проблем, износа оборудования, нехватки специалистов. Также учитывают тот факт, что объекты здравоохранения располагаются не в шаговой доступности, - отметил Александр Витько, министр здравоохранения края.

Отчасти некоторые вопросы удается решать за счет национальных проектов. В рамках новой целевой программы собираются привлечь не менее 10 миллиардов рублей. К слову, такую же финансовую помощь регион получил из федерального центра в 2013 году на модернизацию объектов здравоохранения. Деньги планируют потратить на строительство ФАПов и других объектов здравоохранения, обновление оборудования и капитальный ремонт поликлиник. Часть денег освоят за счет возведения жилья для врачей, закупки нового медицинского оборудования, проведении капитального ремонта помещений и подготовки кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU