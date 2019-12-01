Краснодарец обворовал дом хабаровчанина, в котором жил и работал

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-01T11:20:27+03:00

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Житель Хабаровска обнаружил на своем дачном участке пропажу. Заявитель обратился в полицию и рассказал, что у него украли электроинструменты на общую сумму 76 тысяч рублей.

- По данному факту полицейские провели проверку и выяснили, что к краже причастен 59-летний житель Краснодара. Ранее он жил и работал в доме, откуда позже исчезли электроинструменты. В начале ноября он получил расчет от своего нанимателя. Когда заработанные деньги закончились, он решил обогатиться незаконным способом, поэтому и отправился по известному адресу на дачный участок, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант пробрался в дом и забрал электроинструменты. Часть добычи он сдал в пункт приема металлолома, остальное продал на рынке в Хабаровске. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU