В ЕАО отложили суд над чиновником, позволившим навредить заказнику

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-01T12:11:51+03:00

Ущерб от действий начальника управления по охране и использованию объектов животного мира правительства оценили в 63,5 миллионов рублей

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В Еврейской автономии продолжаются уголовные разбирательства в отношении начальника регионального управления по охране и использованию объектов животного мира. Чиновника обвиняют злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия он использовал свое служебное положение вопреки интересам службы. В результате его действий были нарушены права и законные интересы организации и государства.

- По предварительной информации, фигурант в период с ноября 2015 года по июнь 2017 года, занимая свою должность, согласовал одному из коммерсантов ЕАО строительство объекта. При этом он не учел, что положительное заключение по результатам государственной экологической экспертизы отсутствовало, а, значит, действовал он незаконно. Коммерсанты хотели построить на территории государственного природного заказника областного значения «Ульдуры» административное здание, - прокомментировали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Ущерб от действий чиновника, причиненный объектам животного мира и среде их обитания, оценили на сумму более 63,5 миллионов рублей. Пока начальника управления временно отстранили от работы. Судебное заседание, назначенное на сегодняшний день, отложили из-за неявки свидетелей, в том числе по уважительной причине. Следующее заседание запланировали на 6 декабря 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU