СЕГОДНЯ 00:57 2019-12-02T00:57:13+03:00

Погода в Хабаровске на 2 декабря 2019 года: днем до -9, без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Биробиджане небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -9-11.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -7-9. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 2 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -6-8.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -8-10.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -16-18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -9-11.

В Охотске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU