2019-12-02T01:29:43+03:00
Общество

В Кировском районе Хабаровска появился штаб «Юнармии»

Его возглавил учитель истории и обществознания Сергей Усачев
Александр ШТААЛЬ
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В Кировском районе Хабаровска появился штаб «Юнармии»В Кировском районе Хабаровска появился штаб «Юнармии»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске появился еще один штаб детско-юношеского военно-патриотического общественного движения. Он находится в Кировском районе. Учредительное собрание по созданию штаба прошло в комитете по управлению Кировским районом города. Среди участников собрания были представители ветеранских организаций, военно-патриотических клубов и объединений.

- Также присутствовали сотрудники военного комиссариата Хабаровского края, военного комиссариата Кировского и Краснофлотского районов. Делились своими соображениями по этому поводу и специалисты администрации Кировского района, и начальник муниципального штаба ВВПОД «Юнармия» краевой столицы, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

По итогу обсуждения приняли решение назначить начальником штаба учителя истории и обществознания МБОУ СОШ №38. Возглавил отделение Усачев Сергей Сергеевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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