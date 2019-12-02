2019-12-02T05:15:13+03:00
Происшествия

Автомобилист в Хабаровске врезался в дорожное ограждение

По предварительной информации, в аварии пострадала женщина
Александр ШТААЛЬ
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Автомобилист в Хабаровске врезался в дорожное ограждениеАвтомобилист в Хабаровске врезался в дорожное ограждениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровске в минувшие сутки, 1 декабря, на улице Павла Леонтьевича Морозова машина врезалась в дорожное ограждение. По предварительной информации, автомобиль Toyota Funcargo двигался со стороны улицы Автобусной в сторону улицы Артемовской. В районе световой опоры №82 водитель не справился с управлением и наехал на ограждающую конструкцию.

Как сообщил информированный источник, в аварии пострадала женщина-пассажир, которая находилась в машине Toyota Funcargo. Ей понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у нее ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей головы. Водитель на момент аварии был трезв. В отношении него собираются провести административное разбирательство.

Водителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, будьте внимательны при управлении автомобилем, особенно если ехать приходится при плохих метеоусловиях. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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