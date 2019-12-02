2019-12-02T05:14:34+03:00
Звезды

В Хабаровске торжественно открыли самый большой каток Дальнего Востока

Площадка работает на набережной в районе стадиона имени Ленина
Ольга КИВА
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В Хабаровске торжественно открыли самый большой каток Дальнего ВостокаВ Хабаровске торжественно открыли самый большой каток Дальнего ВостокаФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровске вчера, 1 декабря, прошла торжественная церемония открытия самого большого катка Дальнего Востока. Среди гостей этого мероприятия были не только местные жители, но и гости краевой столицы. Для посетителей в этот день провели отличную развлекательную программу.

- Сначала перед гостями праздника выступили спортсмены из школы спортивного резерва «Максимум». Они занимаются конькобежным спортом и шорт-треком. Символический старт забегу юных спортсменов дал губернатор края Сергей Фургал. К слову, губернатор участвовал в товарищеском матче против команды «СКА-Нефтяник». Встреча завершилась в пользу правительства края со счетом 3-0, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Далее в программе были хоккейные матчи, которые провели команды «Тигрицы Амура» и «Амурские леопарды», краевого центра развития хоккея «Амур» и центра «Лидер». Перед зрителям также выступили воспитанники школы фигурного катания «Пируэт». Завершилась торжественная часть концертной программой с конкурсами и призами.

Напомним, каток на набережной будет работать без выходных. Для удобства посетителей в универсальном спортивном комплексе есть теплая зона фуд-кортов и прокат коньков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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