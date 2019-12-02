2019-12-02T05:12:30+03:00
Общество

В Хабаровском крае избавили сельхозземлю от свалок

Мусор занимал в общей сложности больше 100 квадратных метров территории
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае избавили сельхозземлю от свалокВ Хабаровском крае избавили сельхозземлю от свалокФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае в районе села Дружба буквально спасли драгоценные сельхозземли от гибели. Дело в том, что на плодородном слое почвы некто устроил свалки, которые в общей сложности заняли территорию больше 100 квадратных метров. Захламление территории могло негативно сказаться на качестве плодородного слоя, поэтому инспекторы поставили задачу собственнику участка ликвидировать свалки.

- Осенью 2019 года специалисты вернулись на этот надел, чтобы проверить, исполнил ли владелец их требование. Выяснилось, что хозяин выполнил поставленную задачу, убрал мусор с территории - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Землевладельцев в Хабаровском крае убедительно просят бережно относиться к земле, ухаживать за ней и не допускать скопления мусора. Помните, сельхозземля – это самый ценный вид почвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске многоквартирник спасли от взрыва газа
В Хабаровском крае пятиклассников посвятили в кадеты
В Хабаровском крае на «прямой линии» ответят на антикоррупционные вопросы
Хабаровские энергетики рассказали, каким должникам отключат электричество со 2 по 8 декабря
В Комсомольске выразили соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье
В ЕАО на президентский грант издали Книгу Памяти
В Хабаровске торжественно открыли самый большой каток Дальнего Востока
Автомобилист в Хабаровске врезался в дорожное ограждение
В Хабаровском крае посетитель аптеки забрал деньги из кассы, пока провизор искала лекарства
В Кировском районе Хабаровска появился штаб «Юнармии»
Погода в Хабаровске на 2 декабря 2019 года: днем до -9, без осадков
В ЕАО отложили суд над чиновником, позволившим навредить заказнику
Краснодарец обворовал дом хабаровчанина, в котором жил и работал
В Хабаровском крае собираются взять у правительства России деньги на медицину
Хабаровчане в «Щедрый вторник» соберут теплые вещи для бездомных
Застройщик в Хабаровске не пристойно рекламировал свои большие квартиры
В Хабаровском крае во время пожара в многоэтажке погибла пожилая женщина
В Хабаровском крае прошли учения среди подразделений антитеррора
Погода в Хабаровске на 1 декабря 2019 года: днем до -7, небольшой снег