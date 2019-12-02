СЕГОДНЯ 03:58 2019-12-02T05:12:30+03:00

В Хабаровском крае избавили сельхозземлю от свалок Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровском крае в районе села Дружба буквально спасли драгоценные сельхозземли от гибели. Дело в том, что на плодородном слое почвы некто устроил свалки, которые в общей сложности заняли территорию больше 100 квадратных метров. Захламление территории могло негативно сказаться на качестве плодородного слоя, поэтому инспекторы поставили задачу собственнику участка ликвидировать свалки.

- Осенью 2019 года специалисты вернулись на этот надел, чтобы проверить, исполнил ли владелец их требование. Выяснилось, что хозяин выполнил поставленную задачу, убрал мусор с территории - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Землевладельцев в Хабаровском крае убедительно просят бережно относиться к земле, ухаживать за ней и не допускать скопления мусора. Помните, сельхозземля – это самый ценный вид почвы.

ИСТОЧНИК KP.RU