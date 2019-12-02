2019-12-02T04:39:30+03:00
Звезды

В ЕАО на президентский грант издали Книгу Памяти

Издание посвящено военным событиям 1922 года под Волочаевкой
Ольга КИВА
Поделиться:
В ЕАО на президентский грант издали Книгу ПамятиВ ЕАО на президентский грант издали Книгу ПамятиФото: Правительство ЕАО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии прошла презентация Книги Памяти под названием «Бессмертие имен земли Волочаевской». Деньги на ее издание изыскали за счет президентского гранта, который выиграла региональная общественная организация «Зеленый росток» из Смидовичского района.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, издание стало самым масштабным в числе многих разноплановых мероприятий проекта. Над изданием работали Татьяна Томашевич, которая координировала весь процесс, а также Александр Зайцев, автор и составитель, учитель истории Волочаевской средней школы.

Отметим, что Книгу Памяти создавали в первую очередь, чтобы отдать дань уважения участникам одного из ключевых событий Гражданской войны. Речь идет о Волочаевском сражении. Имена бойцов восстанавливали в большим трудом. Выяснили, что среди них были не только народоармейцы и красные партизаны, но и бойцы, сражавшиеся на другой стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске многоквартирник спасли от взрыва газа
В Хабаровском крае пятиклассников посвятили в кадеты
В Хабаровском крае на «прямой линии» ответят на антикоррупционные вопросы
Хабаровские энергетики рассказали, каким должникам отключат электричество со 2 по 8 декабря
В Комсомольске выразили соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье
В Хабаровском крае избавили сельхозземлю от свалок
В Хабаровске торжественно открыли самый большой каток Дальнего Востока
Автомобилист в Хабаровске врезался в дорожное ограждение
В Хабаровском крае посетитель аптеки забрал деньги из кассы, пока провизор искала лекарства
В Кировском районе Хабаровска появился штаб «Юнармии»
Погода в Хабаровске на 2 декабря 2019 года: днем до -9, без осадков
В ЕАО отложили суд над чиновником, позволившим навредить заказнику
Краснодарец обворовал дом хабаровчанина, в котором жил и работал
В Хабаровском крае собираются взять у правительства России деньги на медицину
Хабаровчане в «Щедрый вторник» соберут теплые вещи для бездомных
Застройщик в Хабаровске не пристойно рекламировал свои большие квартиры
В Хабаровском крае во время пожара в многоэтажке погибла пожилая женщина
В Хабаровском крае прошли учения среди подразделений антитеррора
Погода в Хабаровске на 1 декабря 2019 года: днем до -7, небольшой снег