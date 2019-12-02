В ЕАО на президентский грант издали Книгу Памяти

СЕГОДНЯ 04:39 2019-12-02T04:39:30+03:00

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В Еврейской автономии прошла презентация Книги Памяти под названием «Бессмертие имен земли Волочаевской». Деньги на ее издание изыскали за счет президентского гранта, который выиграла региональная общественная организация «Зеленый росток» из Смидовичского района.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, издание стало самым масштабным в числе многих разноплановых мероприятий проекта. Над изданием работали Татьяна Томашевич, которая координировала весь процесс, а также Александр Зайцев, автор и составитель, учитель истории Волочаевской средней школы.

Отметим, что Книгу Памяти создавали в первую очередь, чтобы отдать дань уважения участникам одного из ключевых событий Гражданской войны. Речь идет о Волочаевском сражении. Имена бойцов восстанавливали в большим трудом. Выяснили, что среди них были не только народоармейцы и красные партизаны, но и бойцы, сражавшиеся на другой стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU