Хабаровские энергетики рассказали, каким должникам отключат электричество со 2 по 8 декабря

СЕГОДНЯ 06:03 2019-12-02T06:41:11+03:00

На сегодняшний день поставщик услуг насчитал недостачу на сумму больше 112 миллионов рублей

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Энергетики в Хабаровском крае начали действовать радикально по отношению к должникам. Речь идет об отключениях электричества в квартирах и домах неплательщиков. Список тех, кого планируют обесточить в период со 2 по 8 декабря, уже опубликован на сайте поставщика услуги.

Как сообщили в пресс-службе «Хабаровскэнергосбыт», уведомления о возможной приостановке подачи энергоресурса получили больше 16,7 тысячи частных клиентов. Их суммарный долг превысил 112 миллионов рублей. К слову, в Хабаровске и Хабаровском районе поставку энергоресурса собираются ограничить более 10,9 тысячам потребителей, общий долг которых составил более 91 миллиона рублей.

Напомним, вернуть электричество в свои дома потребители смогут только в случае полного погашения долга или заключения соглашения о ее реструктуризации. Более подробная информация по имеющейся задолженности по телефону контакт-центра: (4212) 75-98-00.

ИСТОЧНИК KP.RU