2019-12-02T06:41:11+03:00
Общество

Хабаровские энергетики рассказали, каким должникам отключат электричество со 2 по 8 декабря

На сегодняшний день поставщик услуг насчитал недостачу на сумму больше 112 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровские энергетики рассказали, каким должникам отключат электричество со 2 по 8 декабряХабаровские энергетики рассказали, каким должникам отключат электричество со 2 по 8 декабряФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Энергетики в Хабаровском крае начали действовать радикально по отношению к должникам. Речь идет об отключениях электричества в квартирах и домах неплательщиков. Список тех, кого планируют обесточить в период со 2 по 8 декабря, уже опубликован на сайте поставщика услуги.

Как сообщили в пресс-службе «Хабаровскэнергосбыт», уведомления о возможной приостановке подачи энергоресурса получили больше 16,7 тысячи частных клиентов. Их суммарный долг превысил 112 миллионов рублей. К слову, в Хабаровске и Хабаровском районе поставку энергоресурса собираются ограничить более 10,9 тысячам потребителей, общий долг которых составил более 91 миллиона рублей.

Напомним, вернуть электричество в свои дома потребители смогут только в случае полного погашения долга или заключения соглашения о ее реструктуризации. Более подробная информация по имеющейся задолженности по телефону контакт-центра: (4212) 75-98-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске многоквартирник спасли от взрыва газа
В Хабаровском крае пятиклассников посвятили в кадеты
В Хабаровском крае на «прямой линии» ответят на антикоррупционные вопросы
В Комсомольске выразили соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье
В ЕАО на президентский грант издали Книгу Памяти
В Хабаровском крае избавили сельхозземлю от свалок
В Хабаровске торжественно открыли самый большой каток Дальнего Востока
Автомобилист в Хабаровске врезался в дорожное ограждение
В Хабаровском крае посетитель аптеки забрал деньги из кассы, пока провизор искала лекарства
В Кировском районе Хабаровска появился штаб «Юнармии»
Погода в Хабаровске на 2 декабря 2019 года: днем до -9, без осадков
В ЕАО отложили суд над чиновником, позволившим навредить заказнику
Краснодарец обворовал дом хабаровчанина, в котором жил и работал
В Хабаровском крае собираются взять у правительства России деньги на медицину
Хабаровчане в «Щедрый вторник» соберут теплые вещи для бездомных
Застройщик в Хабаровске не пристойно рекламировал свои большие квартиры
В Хабаровском крае во время пожара в многоэтажке погибла пожилая женщина
В Хабаровском крае прошли учения среди подразделений антитеррора
Погода в Хабаровске на 1 декабря 2019 года: днем до -7, небольшой снег