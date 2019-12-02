В Хабаровском крае на «прямой линии» ответят на антикоррупционные вопросы

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-02T06:39:29+03:00

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В Хабаровском крае пройдет телефонная «прямая линия», посвященная вопросам антикоррупционного просвещения. Ответы на вопросы можно будет получить в следующий понедельник, 9 декабря, Об этом сообщили в краевом комитете по молодежной политике.

Отметим, что специалисты готовы ответить на вопросы жителей региона с 9:00 до 13:00. Чтобы получить консультацию, пожалуйста, позвоните по телефону (4212) 40-20-00, добавочный 4012.

Данное мероприятие проведут в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. Его отмечают ежегодно во всем мире, начиная с 2004 года. К слову, подобные мероприятия рассчитаны не только на расширение знаний местных жителей в области антикоррупционного законодательства. Такой подход помогает также обеспечивать эффективность мер, применяемых в целях профилактики коррупционных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU