В Хабаровском крае пятиклассников посвятили в кадеты

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-02T06:58:27+03:00

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В селе Тополево ребята в нынешнем учебном году пошли учиться в новый полицейский класс. Его открыли при поддержке педагогического совета и родительской общественности. Накануне состоялась торжественная церемония посвящения пятиклассников в кадеты.

- Во время посвящения ребята принесли клятву кадетов, получили удостоверения и погоны. Поздравления в этот день учеников поздравляли не только родители, но и от глава Хабаровского района Александр Яц, начальник ОМВД по Хабаровскому району Андрей Драч, заместитель председателя Совета ветеранов УМВД по Хабаровскому краю Алексей Ломакин, - прокомментировали в районной администрации.

Отметим, что в программу обучения в полицейском классе включили такие предметы, как строевая подготовка, этика, самбо, хореография, шахматы. Дети, обучающиеся в профильном классе, знакомятся с работой служб участковых, кинологов и других подразделений МВД. Также в школе наладили тесное взаимодействие с Дальневосточным юридическим институтом, региональным филиалом Российского государственного университета правосудия.

ИСТОЧНИК KP.RU