Китайские фотографы устроят «охоту» на тигра в Хабаровском крае
В Хабаровский край на «охоту» собираются приехать фотографы из Китая. Эти гости особенно интересуются краснокнижными животными и растениями. В частности они надеются понаблюдать через фотообъектив за амурским тигром. Зимой хищник особенно эффектно смотрится на фоне белого снега.
- Представителей китайского природного заповедника провинциального значения «Дацзяхэ» собираются вывести в национальный парк «Анюйский». Именно здесь обитает самая северная тигриная группировка. Есть шансы, что фотоохотникам повезет и они увидят полосатого зверя в тайге, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Напомним, сотрудничество с коллегами заповедника «Дацзяхэ» у специалистов в Хабаровском крае началось летом. Тогда гостям рассказали о направлениях работы нацпарка, организовали экскурсии. Также визитеры смогли понаблюдать за очень редкими птицами – чешуйчатыми крохалями.
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ИСТОЧНИК KP.RU