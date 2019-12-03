Китайские фотографы устроят «охоту» на тигра в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:52 2019-12-03T05:52:12+03:00

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В Хабаровский край на «охоту» собираются приехать фотографы из Китая. Эти гости особенно интересуются краснокнижными животными и растениями. В частности они надеются понаблюдать через фотообъектив за амурским тигром. Зимой хищник особенно эффектно смотрится на фоне белого снега.

- Представителей китайского природного заповедника провинциального значения «Дацзяхэ» собираются вывести в национальный парк «Анюйский». Именно здесь обитает самая северная тигриная группировка. Есть шансы, что фотоохотникам повезет и они увидят полосатого зверя в тайге, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Напомним, сотрудничество с коллегами заповедника «Дацзяхэ» у специалистов в Хабаровском крае началось летом. Тогда гостям рассказали о направлениях работы нацпарка, организовали экскурсии. Также визитеры смогли понаблюдать за очень редкими птицами – чешуйчатыми крохалями.

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ИСТОЧНИК KP.RU