2019-12-03T08:27:14+03:00
Общество

В Хабаровске сдали дом с квартирами для сирот

Напомним, строительство этого многоквартирника началось в середине 2018 года
Ольга КИВА
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В Хабаровске сдали дом с квартирами для сиротВ Хабаровске сдали дом с квартирами для сиротФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровске разрешили ввести в эксплуатацию дом, расположенный на улице Аэродромной. В этой многоэтажке часть квартир уже пообещали выделить бывшим воспитанникам детских домов. Напомним, строительство началось летом 2018 года.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, по проекту в этом здании 279 квартир. Дом уже практически готов к заселению. На сегодняшний день получили положительные заключения от госэкспертизы, госстройнадзора и разрешение на ввод дома в эксплуатацию. На оформление всех необходимых документов потребовалось полгода.

Местом застройки выбрали площадку в районе улицы Аэродромной, недалеко от аэродрома ДОСААФ. К моменту, когда дом был уже в высокой степени готовности, изменилось законодательство. Согласно поправкам застройщики жилых домов, расположенных рядом с объектами воздушной инфраструктуры и аэродромами, должны были получить результат госэкспертизы на предмет безопасности расположения объекта. Из-за этого срок сдачи многоквартирника несколько сдвинулся. Ключи от своих квартир в новом доме бывшие воспитанники детских домов должны получить уже до конца декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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