В Хабаровске акция «СТОП ВИЧ/СПИД» помогла выявить один положительный результат

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-03T08:25:21+03:00

Также выяснилось, что у 12 горожан гепатит С

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В Хабаровске подвели итоги седьмой Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» и Всероссийской недели тестирования на ВИЧ-инфекцию. В целом в этих мероприятиях решили участвовать 663 жителя краевой столицы. Из них один оказался положительным на антитела к ВИЧ. Кроме того, у 12 хабаровчан обнаружили гепатит С.

Напомним, желающие проверить свое здоровье могли пройти бесплатное и анонимное обследование на указанные заболевания 1 декабря с 12:00 до 18:00 в МТЦ «Юбилейный». Также горожан готовы были принять 30 ноября в «Ерофей арене» во время матча «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш».

Как отметили в хабаровском Центре АнтиСПИД, подобные акции помогают увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, популяризировать тестирование на ВИЧ, информировать население о заболевании и мерах профилактики. Также такой подход оказался эффективным в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU