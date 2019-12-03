В Хабаровске лжесотрудницу почты, обокравшую пенсионеров, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-03T08:23:31+03:00

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В Хабаровске прошел суд на 20-летней лжесотрудницей почты, которая одновременно была еще и псевдоработником соцслужбы. Злоумышленница промышляла в период с ноября 2018 по февраль 2019 года. Ее жертвами стали пенсионеры.

- Она говорила свои «клиентам», что принесла доплату, денежный перевод или награду от администрации. Потом она под любым предлогом входила в квартиру, невзирая на протесты пожилых людей и требовала дать ей деньги для размена. Фигурантка замечала, где потерпевшие хранят накопления, отвлекала их внимание и похищала деньги, а потом уходила в неизвестном направлении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Так, у одного пенсионера девушка забрала портмоне с 87 тысячами рублей, а у 95-летней жительницы села Краснореченское Хабаровского района - два комплекта сережек общей стоимостью порядка 22 тысяч рублей, у 77-летней хабаровчанки после ее визита пропали 125 тысяч рублей. Общий ущерб от ее действий составил 245 тысяч рублей.

Вкратце о фигурантке: приехала в краевой центр из Ростовской области, где ее также судили за аналогичные преступления, успела окончить два класса средней школы, привлекалась к уголовной ответственности в Новороссийске и Ярославле за кражи. Суд в Хабаровске признал злоумышленницу виновной в краже и мошенничестве и назначил ей в виде наказания лишение свободы на срок три года. Отбывать его она будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU