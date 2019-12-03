Школьники в Хабаровском крае напишут итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-03T08:55:48+03:00

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В Хабаровском крае больше шести тысяч учеников напишут итоговое сочинение. Проверку знаний проведут в школах 4 декабря. Отметим, что 160 учеников решили писать изложение. Если ребята справятся с этой работой и у них не будет академических задолженностей, у них будет допуск к государственной итоговой аттестации.

- Среди предложенных направлений проверочных работ «Война и мир» - к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Конкретные темы сочинений опубликуют на информационном портале Единого государственного экзамена, сайтах минобрнауки края и Регионального центра оценки качества образования за 15 минут до начала работы, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Итога работы будут оценивать по нескольким критериям. Например, смог ли ученик выполнить работу самостоятельно, не воспроизводя чужой текст. Количество слов при написании текста было больше 350. Также эксперты оценят соответствие теме, аргументацию, композицию и логику рассуждения. Проверку знаний устраивают с целью проверить умение выпускников грамотно формулировать письменную речь. Узнать результаты можно будет после 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU